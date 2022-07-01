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МО РФ: киевский режим возбудил уголовные дела на 171 военнослужащего ВСУ за «Горский» котел

12:22 01.07.2022
Данные военнослужащие задержаны и помещены в изолятор временного содержания Краматорска.
© Видео: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Из-за провалов ВСУ на Лисичанском направлении и блокировки украинской группировки в районе Горского - Золотого в отношении командования и военнослужащих заведены дела. Их поместили в ИВС Краматорска, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Вторым отделом управления Государственного бюро расследований Украины по городу Краматорск в отношении командования и 171 бойца 42-го батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшихся в "Горском" котле, возбуждены уголовные дела», - сказал он на брифинге 1 июля.

ВС РФ совместно с бойцами ЛНР в ходе успешного наступления вышли к городу Лисичанск. По словам представителя российского военного ведомства, объединенные силы взяли под контроль Лисичанский НПЗ, шахту Матросская, Желатиновый завод, населенный пункт Тополевка.

В общей сложности с начала спецоперации, которую проводят ВС РФ совместно с силами ЛНР и ДНР, украинская сторона потеряла более 350 самолетов и вертолетов, более 1 400 беспилотников, а также танки, бронемашины, ЗРК, РСЗО, орудия ствольной артиллерии, минометы, военные автомобили.

Ранее Минобороны показало видео боевой работы расчетов реактивной системы залпового огня «Ураган», на котором артиллеристы вели огонь по позициям ВСУ в ходе спецоперации на Украине.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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