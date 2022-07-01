Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы РСЗО «Ураган» на Украине
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивной системы залпового огня «Ураган» в ходе специальной военной операции на Украине. Артиллеристы выполнили огневую задачу по уничтожению живой силы и укрепленных позиций.
220-мм реактивная система залпового огня «Ураган» позволяет гарантировано уничтожать одиночные и групповые цели на расстоянии до 40 километров. Корректировку огня и контроль поражения обеспечивают расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10». Точными залпами РСЗО уничтожены укрепленные позиции и командный пункт ВСУ.
«На данный момент в ходе выполнения задачи расчетом боевой машины "Ураган" выполнена огневая задача по поражению противника. Были поражены живая сила, командный пункт и огневые средства противника. При поступлении сигнала на выполнение боевой задачи расчету РСЗО отводится не более пяти минут. После выполнения налета у противника не остается ни единого шанса для сохранения личного состава и техники», - рассказал начальника расчета РСЗО «Ураган» Константин.
После выполнения огневой задачи расчет РСЗО меняет огневую позицию и наносит удар по новым целям. Реактивными боеприпасами также были поражены районы сосредоточения живой силы и военной техники вооруженных сил Украины.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.