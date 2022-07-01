Армия Армия Армия

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы РСЗО «Ураган» на Украине

06:00 01.07.2022
Реактивная система залпового огня «Ураган» позволяет гарантировано уничтожать одиночные и групповые цели на расстоянии до 40 километров.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивной системы залпового огня «Ураган» в ходе специальной военной операции на Украине. Артиллеристы выполнили огневую задачу по уничтожению живой силы и укрепленных позиций.

220-мм реактивная система залпового огня «Ураган» позволяет гарантировано уничтожать одиночные и групповые цели на расстоянии до 40 километров. Корректировку огня и контроль поражения обеспечивают расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10». Точными залпами РСЗО уничтожены укрепленные позиции и командный пункт ВСУ.

«На данный момент в ходе выполнения задачи расчетом боевой машины "Ураган" выполнена огневая задача по поражению противника. Были поражены живая сила, командный пункт и огневые средства противника. При поступлении сигнала на выполнение боевой задачи расчету РСЗО отводится не более пяти минут. После выполнения налета у противника не остается ни единого шанса для сохранения личного состава и техники», - рассказал начальника расчета РСЗО «Ураган» Константин.

После выполнения огневой задачи расчет РСЗО меняет огневую позицию и наносит удар по новым целям. Реактивными боеприпасами также были поражены районы сосредоточения живой силы и военной техники вооруженных сил Украины.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:25 Армия
Видео
Российские военные строители возведут в ЛНР медцентр на 200 койкомест
02:55 Армия
Видео
Ключевой узел обороны ВСУ: что происходит с наступлением под Лисичанском
00:39 В стране и мире
В России сократился срок оформления паспорта
00:00 Армия
В Минобороны рассказали, как рядовой ВС РФ в одиночку уничтожил группу националистов
03:48 В стране и мире
В Роскосмосе заявили, что РФ и США начали обсуждать перекрестные полеты на МКС
Популярное
Reuters: «Русский салат» в меню шокировал участников саммита НАТО
Видео
МО РФ: детонация уничтоженных в Кременчуге украинских боеприпасов вызвала пожар в неработающем ТЦ
Видео
Шойгу лично проинспектировал задействованную в спецоперации на Украине российскую группировку войск
МО РФ: вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под ее полный контроль
МО РФ: в ходе наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское
Видео
«Клоун и козел»: военнослужащие ВСУ поделились мнением о Зеленском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.