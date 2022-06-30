Защитить небо: кадры работы ЗРК «Тор-М2» в зоне спецоперации

В ходе практических действий зенитчиками в зоне их ответственности ведется круглосуточное боевое дежурство.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры работы расчетов ЗРК «Тор-М2», которые прикрывают подразделения ВС РФ, ЛНР и ДНР от атаки с воздуха в ходе спецоперации на Украине.

Зенитчики ведут боевое дежурство в круглосуточном режиме. Выявленные самолеты, вертолеты и беспилотники противника уничтожаются.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные выполнили задачи на острове Змеиный и вывели оттуда гарнизон.

«Тор» - всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.

Основная задача - прикрытие административных, экономических и военных объектов от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, беспилотников, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов, в том числе и выполненных по технологии «стелс». Комплекс может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме.

«Тор-М2» способен вести огонь на ходу без остановок, защищая технику на марше.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов