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Защитить небо: кадры работы ЗРК «Тор-М2» в зоне спецоперации

13:56 30.06.2022
В ходе практических действий зенитчиками в зоне их ответственности ведется круглосуточное боевое дежурство.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало кадры работы расчетов ЗРК «Тор-М2», которые прикрывают подразделения ВС РФ, ЛНР и ДНР от атаки с воздуха в ходе спецоперации на Украине.

Зенитчики ведут боевое дежурство в круглосуточном режиме. Выявленные самолеты, вертолеты и беспилотники противника уничтожаются.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные выполнили задачи на острове Змеиный и вывели оттуда гарнизон.

«Тор» - всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.

Основная задача - прикрытие административных, экономических и военных объектов от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, беспилотников, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов, в том числе и выполненных по технологии «стелс». Комплекс может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме.

«Тор-М2» способен вести огонь на ходу без остановок, защищая технику на марше.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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