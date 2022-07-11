Компромат, разврат, наркотики: почему американцы считают Хантера Байдена угрозой нацбезопасности США
Президент США Джо Байден снова появился перед публикой на велосипеде, несмотря на недавнее падение во время велопрогулки. Очевидно, Белый дом сейчас больше волнует другое падение - самая высокая за сорок лет инфляция и рекордно высокие цены на топливо. Помимо этого, родной сын Хантер постоянно подливает масло в огонь - журналисты опубликовали очередную порцию личных фото и видео Байдена-младшего.
Полуголый сын президента США в ванной комнате с девушками легкого поведения. Это одно из самых приличных видео с Хантером из его аккаунта в облачном сервисе, который взломали хакеры. Девяносто процентов всего остального - домашние оргии, снятые на телефон.
Байден-младший, судя по всему, вообще не переживает за репутацию отца. Например, хвастается жрицам любви, сколько у него при себе подозрительного белого порошка. И это при том, что на борьбу с зависимостью семья американского лидера тратит десятки тысяч долларов. Хантер умудряется курить даже в душе оздоровительного центра, где проходит реабилитацию.
В соцсетях выложены сотни гигабайт видео и фотографий, а также переписок, из которых, например, следует, что сын главы Белого дома за глаза оскорблял свою мачеху Джилл за то, что та настаивала на его срочном лечении.
Есть и переписка с собеседником по имени Педо Петер - так в Америке на сленге называют педофилов. Хантер обсуждает с ним, где останется на ночь. Американские СМИ сразу предположили, что так в телефонной книге записан сам президент. Ведь недавно стало известно, что дочь действующего главы государства в детстве мылась с вместе папой. Эшли Байден сама написала об этом в своем дневнике, забытом в реабилитационном центре для наркозависимых в Палм-Бич.
Слитые данные по-новому заставляют взглянуть на публичные речи президента. После майского расстрела учащихся техасской школы Джо Байден говорил, что нужно ограничить продажу оружия. В то время как у самого президента, как показывает переписка Хантера, дома - целый арсенал.
Прежний компромат на Хантера попадал в Сеть из его ноутбуков, которые он терял во время гулянок или просто забывал забрать из мастерской. Оттуда же появились сведения о бизнесе на Украине, крайне нежелательном для отца. Байден-младший с 2014 года входил в руководящий состав украинской газовой компании Burisma, и попросту торговал влиянием - то есть, возможностью олигархов наладить контакты со своим отцом. Выяснилось также, что Хантер Байден финансировал компанию Metabiota, занимавшуюся на Украине исследованиями смертоносных патогенов.
«Перед вами переписка сына действующего президента США с сотрудниками Управления по снижению угрозы Минобороны США и подрядных организаций Пентагона на Украине. Наличие указанных материалов подтверждают западные СМИ. Содержание писем показывает, что Хантер Байден сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины, обеспечив привлечение средств для компаний Black and Veach и Metabiota», - рассказал на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
Вскрылся и еще один неприятный бизнес-эпизод американской президентской семьи. В то время как самим американцам не хватает топлива, а цены на заправках взлетели до небес - Белый дом продал миллион баррелей нефти из американского госрезерва китайской компании Unipec. Прибыль от этой сделки мог получить и сам Хантер, ведь он инвестировал в головную компанию фирмы из Поднебесной.
Все эти скандальные эпизоды не прибавляют очков и без того низким рейтингам Джо Байдена - всего 29 процентов избирателей одобряют его деятельность.
Компромата столько, что не спасет и анонсированная Apple новая функция - дополнительная защита гаджетов высокопоставленных персон от хакеров. Американская администрация скандалы вокруг Байдена-младшего игнорирует. Но до выборов в Конгресс меньше четырех месяцев, и республиканцы, в случае победы на них, обещают провести расследование похождений сына президента, которого считают - ни много ни мало - угрозой нацбезопасности США.