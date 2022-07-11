© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: HunterBidenFiIes, Telegram

Президент США Джо Байден снова появился перед публикой на велосипеде, несмотря на недавнее падение во время велопрогулки. Очевидно, Белый дом сейчас больше волнует другое падение - самая высокая за сорок лет инфляция и рекордно высокие цены на топливо. Помимо этого, родной сын Хантер постоянно подливает масло в огонь - журналисты опубликовали очередную порцию личных фото и видео Байдена-младшего.

Полуголый сын президента США в ванной комнате с девушками легкого поведения. Это одно из самых приличных видео с Хантером из его аккаунта в облачном сервисе, который взломали хакеры. Девяносто процентов всего остального - домашние оргии, снятые на телефон.

Байден-младший, судя по всему, вообще не переживает за репутацию отца. Например, хвастается жрицам любви, сколько у него при себе подозрительного белого порошка. И это при том, что на борьбу с зависимостью семья американского лидера тратит десятки тысяч долларов. Хантер умудряется курить даже в душе оздоровительного центра, где проходит реабилитацию.

В соцсетях выложены сотни гигабайт видео и фотографий, а также переписок, из которых, например, следует, что сын главы Белого дома за глаза оскорблял свою мачеху Джилл за то, что та настаивала на его срочном лечении.

Есть и переписка с собеседником по имени Педо Петер - так в Америке на сленге называют педофилов. Хантер обсуждает с ним, где останется на ночь. Американские СМИ сразу предположили, что так в телефонной книге записан сам президент. Ведь недавно стало известно, что дочь действующего главы государства в детстве мылась с вместе папой. Эшли Байден сама написала об этом в своем дневнике, забытом в реабилитационном центре для наркозависимых в Палм-Бич.

Слитые данные по-новому заставляют взглянуть на публичные речи президента. После майского расстрела учащихся техасской школы Джо Байден говорил, что нужно ограничить продажу оружия. В то время как у самого президента, как показывает переписка Хантера, дома - целый арсенал.

Прежний компромат на Хантера попадал в Сеть из его ноутбуков, которые он терял во время гулянок или просто забывал забрать из мастерской. Оттуда же появились сведения о бизнесе на Украине, крайне нежелательном для отца. Байден-младший с 2014 года входил в руководящий состав украинской газовой компании Burisma, и попросту торговал влиянием - то есть, возможностью олигархов наладить контакты со своим отцом. Выяснилось также, что Хантер Байден финансировал компанию Metabiota, занимавшуюся на Украине исследованиями смертоносных патогенов.

«Перед вами переписка сына действующего президента США с сотрудниками Управления по снижению угрозы Минобороны США и подрядных организаций Пентагона на Украине. Наличие указанных материалов подтверждают западные СМИ. Содержание писем показывает, что Хантер Байден сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины, обеспечив привлечение средств для компаний Black and Veach и Metabiota», - рассказал на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Вскрылся и еще один неприятный бизнес-эпизод американской президентской семьи. В то время как самим американцам не хватает топлива, а цены на заправках взлетели до небес - Белый дом продал миллион баррелей нефти из американского госрезерва китайской компании Unipec. Прибыль от этой сделки мог получить и сам Хантер, ведь он инвестировал в головную компанию фирмы из Поднебесной.

Все эти скандальные эпизоды не прибавляют очков и без того низким рейтингам Джо Байдена - всего 29 процентов избирателей одобряют его деятельность.

Компромата столько, что не спасет и анонсированная Apple новая функция - дополнительная защита гаджетов высокопоставленных персон от хакеров. Американская администрация скандалы вокруг Байдена-младшего игнорирует. Но до выборов в Конгресс меньше четырех месяцев, и республиканцы, в случае победы на них, обещают провести расследование похождений сына президента, которого считают - ни много ни мало - угрозой нацбезопасности США.