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Душ с отцом, парни, наркотики: СМИ узнали о нелегкой юности дочери Джо Байдена

Россина Бодрова
Максим Петренко
Дарина Криц
01:41 21.06.2022
Реакция общественности не заставила себя ждать: так, один из телеведущих заявил, что такой президент «не должен быть во главе» США.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Michael Reynolds - Pool Via Cnp Keystone Press Agency Globallookpress
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В прессу просочилась информация о деталях сексуальной жизни младшей дочери действующего американского президента Джо Байдена - Эшли. В своем дневнике она пишет, что «всегда была помешана на мальчиках» и «гиперсексуализирована в юном возрасте».

Ведущий Fox News Такер Карлсон цитирует ее личный дневник. На страницах немало пикантных моментов. И вот один из самых взрывоопасных эпизодов.

«Я помню, что занималась сексом с друзьями в юности, принимала душ с папой, что, наверное, неуместно», - написано в дневнике дочери Джо Байдена.

На страницах своего дневника Эшли Байден ищет причины своей зависимости, рассуждая, можно ли расценивать поведение отца, как непристойное. Эшли не упоминает свой возраст, говорит Такер Карлсон. Но если она это помнит, значит, была вполне взрослой. Он добавил, что «маленькие дети не принимают душ, они купаются в ванне».

Ведущий телеканала заявил, что такой президент «не должен быть во главе этой страны».

«Человеку, который поступает таким образом с членами собственной семьи, вообще нельзя быть во главе хоть чего-либо. Его поведение как отца поистине ужасно. Байден должен немедленно объяснить, почему он принимал ванны с собственной дочерью», - призвал ведущий Fox News Такер Карлсон.

Сейчас дочери Байдена Эшли 41 год. Это младшая из его детей. Во время нахождения в реабилитационном центре для наркозависимых в Палм-Бич - с января по сентябрь 2019 года - она фиксировала на бумаге свои откровения. Она пишет, что на наркотики уходили все ее деньги, родители при этом сильно страдали, но поддерживали дочь.

«Папа плакал по телефону, говоря, что у него дебаты через неделю, а теперь он должен беспокоиться обо мне», - писала Эшли Байден в своих откровениях.

Более подробно о том, каким образом стали известны подробности личного дневника дочери президента США, о репутации сына Байдена - Хантера и о том, как сам американский лидер-демократ умеет управлять велосипедом - в репортаже Россины Бодровой.

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