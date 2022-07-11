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МИД Украины вызвал представителя Канады из-за турбины для «Северного потока»

Виктория Ивашечкина
19:01 11.07.2022
Ранее сообщалось о том, что газовая турбина, необходимая для полноценного функционирования трубопровода, будет возвращена в Германию.
МИД Украины вызвал представителя Канады из-за турбины для «Северного потока»
© Фото: РИА Новости
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МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Канады в Киеве. Ведомство выразило ему разочарование из-за решения вернуть ФРГ отремонтированную турбину для «Северного потока».

«В МИД Украины был приглашен временный поверенный в делах Канады на Украине, которому было выражено разочарование украинской стороны в связи с решением правительства Канады», - сказано в комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Несколькими днями ранее агентство Reuters сообщило, что газовая турбина, необходимая для полноценного функционирования трубопровода, будет возвращена в Германию. Она находилась на ремонтном заводе в канадском Монреале. До этого стало известно, что Канада и ФРГ близки к заключению соглашения о возврате. Тогда упоминалась Украина, которая препятствовала передаче турбины России. 

Накануне глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон назвал плохим прецедентом решение Канады вернуть турбину «Газпрому» для «Северного потока».

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