В парламенте Шри-Ланки заявили, что президент Раджапакса остается в стране

Ранее сообщалось о том, что политик покинул остров после начала беспорядков.

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Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена подтвердил, что президент Готабая Раджапакса находится в стране. Абеивардена рассказал об этом после того, как он сам и ряд местных СМИ сообщили, что политик покинул островное государство.

«Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса все еще находится в стране, я допустил ошибку в интервью (BBC. - Прим. ред.)»,- приводит слова спикера информационное агентство АНИ.

Отвечая на вопрос о местонахождении премьер-министра страны Ранила Викрамасингхе, спикер также отметил, что и президент, и премьер все еще находятся на острове.

Напомним, местонахождение Готабая Раджапакса остается неизвестным с субботы, 9 июля, когда тысячи протестующих вышли на улицы с требованием о его отставке. Они захватили президентскую резиденцию, а затем и резиденцию премьер-министра.

Также сообщалось, что недовольство протестующих вызвало падение уровня жизни в стране и ухудшение экономического положения.

Ранее агентство Reuters сообщило о том, что Готабая Раджапакса проинформировал главу кабинета министров страны Ранила Викрамасингхе о своей готовности покинуть пост и уйти в отставку. Утверждалось, что официально об этом будет объявлено 13 июля.