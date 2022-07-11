В Москве 11 июля стало самым жарким днем с начала лета

Близкими по температурному рекорду к сегодняшнему дню были 27 июня и 7 июля.

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Понедельник, 11 июля, в Москве стал самым жарким днем с начала лета. По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, температура воздуха составила плюс 32,2 градуса.

«Да, плюс 32,2 градуса сегодня. Пока что, по срочным данным, сегодняшний день самый жаркий с начала летнего сезона», - рассказала Позднякова, передает РИА Новости.

По ее словам, близкими по температурному значению к сегодняшнему были 27 июня - плюс 32,1 градуса и 7 июля - плюс 31,2 градуса.

Накануне во власти непогоды оказалась Москва. В результате урагана погиб один человек и еще десять получили травмы различной степени тяжести. За два часа в столице выпало более четверти месячной нормы осадков.

Синоптики предупредили, что в ближайшие два дня дожди с сильным ветром обрушатся сразу на несколько регионов. Непогода придет, в частности, в Брянскую, Калужскую, Смоленскую, Курскую, Тверскую, Ленинградскую, Псковскую области.