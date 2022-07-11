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Воробьев рассказал Путину, как Подмосковье помогает Донбассу

Анна Касаткина
17:41 11.07.2022
Решение проблем Донецкой и Луганской народных республик сейчас является приоритетом в работе, отметил губернатор.
Воробьев рассказал Путину, как Подмосковье помогает Донбассу
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Московская область поможет восстановить часть школ Донбасса к 1 сентября. Об этом доложил президенту Владимиру Путин губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«За нами закреплены два района. Наши ребята работают там, восстанавливаем школы. Прежде всего к 1 сентября», - цитирует его телеканал «360».

Воробьев отметил, что регион также помогает восстанавливать мосты и дороги совместно с федеральными структурами. Губернатор подчеркнул, что решение проблем Донецкой и Луганской народных республик сейчас является приоритетом в работе.

О том, что российские регионы будут брать шефство над территориями ЛДНР, в мае рассказал первый заместитель администрации президента Сергей Кириенко. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что регионы сами могут брать шефство над другими, в том числе и над Донбассом, никаких дополнительных документов для этого не нужно.

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