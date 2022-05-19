Кириенко: российские регионы возьмут шефство над территориями ЛДНР
Российские регионы берут шефство над территориями Луганской и Донецкой народных республик. Об этом во время марафона «Новые горизонты» заявил первый заместитель администрации президента Сергей Кириенко.
«Принято решение о том, что российские регионы берут шефство над районами, муниципалитетами Донецкой народной республики, Луганской народной республики», - сказал он.
Кириенко отметил, что Россия в помощь Донбассу выделяет материальные и человеческие ресурсы, однако, по его словам, большой вопрос, кто в этой ситуации получает больше.
«С точки зрения примера патриотизма, примера настоящего чувства гордости и ответственности за свою судьбу и за свою страну, нам есть чему поучиться у людей на Донбассе», - подчеркнул Кириенко.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, как полуостров будет помогать освобожденным регионам Украины. По его словам, «один на один с проблемами никого не оставят».