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Кириенко: российские регионы возьмут шефство над территориями ЛДНР

Анна Касаткина
19:24 19.05.2022
Донбасс, в свою очередь, подает России пример патриотизма, отметил представитель администрации президента.
Кириенко: российские регионы возьмут шефство над территориями ЛДНР
© Фото: Александр Гальперин, РИА Новости
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Российские регионы берут шефство над территориями Луганской и Донецкой народных республик. Об этом во время марафона «Новые горизонты» заявил первый заместитель администрации президента Сергей Кириенко.

«Принято решение о том, что российские регионы берут шефство над районами, муниципалитетами Донецкой народной республики, Луганской народной республики», - сказал он.

Кириенко отметил, что Россия в помощь Донбассу выделяет материальные и человеческие ресурсы, однако, по его словам, большой вопрос, кто в этой ситуации получает больше.

«С точки зрения примера патриотизма, примера настоящего чувства гордости и ответственности за свою судьбу и за свою страну, нам есть чему поучиться у людей на Донбассе», - подчеркнул Кириенко.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, как полуостров будет помогать освобожденным регионам Украины. По его словам, «один на один с проблемами никого не оставят».

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