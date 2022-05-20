Песков: регионы РФ сами могут брать шефство над другими регионами, в том числе над Донбассом

Как отметил официальный представитель Кремля, никаких дополнительных документов для этого не нужно.

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Регионам России не требуются документы, чтобы взять шефство над регионами ЛДНР. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Регионы РФ сами могут брать шефство над другими регионами, в том числе и над Донбассом, никаких дополнительных документов для этого не нужно», - сказал представитель Кремля.

Ранее первый заместитель администрации президента Сергей Кириенко сказал, что российские регионы берут шефство над районами и муниципалитетами Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, Донбасс подает России пример патриотизма и чувства гордости за свою страну.