Песков: регионы РФ сами могут брать шефство над другими регионами, в том числе над Донбассом
Как отметил официальный представитель Кремля, никаких дополнительных документов для этого не нужно.
© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости
Регионам России не требуются документы, чтобы взять шефство над регионами ЛДНР. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Регионы РФ сами могут брать шефство над другими регионами, в том числе и над Донбассом, никаких дополнительных документов для этого не нужно», - сказал представитель Кремля.
Ранее первый заместитель администрации президента Сергей Кириенко сказал, что российские регионы берут шефство над районами и муниципалитетами Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, Донбасс подает России пример патриотизма и чувства гордости за свою страну.