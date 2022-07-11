Минпромторг внес в список параллельного импорта продукцию BMW, LEGO и Siemens

© Фото: Server Amzayev, RussianLook, globallookpress

Минпромторг России утвердил изменения в перечень товаров для параллельного импорта. Об этом сообщили в самом ведомстве. Список дополнили продукцией брендов Siemens, BMW и Lego.

«Речь идет о продукции брендов Siemens, BMW и Lego, которые ранее объявили о полном уходе с российского рынка», - отмечается в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что изменения коснулись парфюмерных средств, станкоинструментальной продукции, аккумуляторов.

Минпромторг сообщил, что, по итогам анализа таможенных деклараций за период с 7 по 31 мая, на территорию страны параллельным импортом было завезено более 130 тысяч товарных позиций.

Напомним, в начале мая Министерство промышленности и торговли России утвердило перечень товаров для параллельного импорта - их разрешено ввозить в страну без разрешения правообладателя. Так, в опубликованном списке содержатся автомобили определенных иномарок и запчасти для них, смартфоны, бытовая техника, игровые приставки XBox, PlayStation, часы Apple.

В конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт в Россию на 2022 год и освобождающий от уголовной и административной ответственности за него.