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Синдзо Абэ посмертно наградят Высшим орденом Хризантемы

Ян Брацкий
11:23 11.07.2022
Бывший премьер-министр Японии погиб 8 июля в результате покушения в городе Нара, где он выступал в рамках своей предвыборной кампании.
Синдзо Абэ посмертно наградят Высшим орденом Хризантемы
© Фото: Stefano Spaziani, Spaziani, globallookpress
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Бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, погибшего после покушения, посмертно наградят самой почетной государственной наградой - Высшим орденом Хризантемы. Сообщение об этом распространило агентство Киодо. Решение о награждении политика приняли на состоявшемся заседании кабинета министров. Абэ будет награжден Высшим орденом Хризантемы с цепью - таким орденом в Японии награждают только посмертно.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался 8 июля после совершенного на него покушения. Ему было 67 лет. Политик умер в больнице Медицинского университета Нары, куда его госпитализировали после нападения.

Покушение на Абэ произошло на улице города Нара во время его выступления в рамках своей предвыборной кампании в то же день. В него два раза выстрелили из дробовика. После этого политика госпитализировали, у него диагностировали остановку сердца и дыхания. Подозреваемый в покушении 41-летний японец Тэцуя Ямагами был задержан.

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