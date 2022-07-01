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Лавров: смысл существования НАТО был утрачен, когда исчез Варшавский договор и СССР

Анна Назайкина
11:39 01.07.2022
Заявления Белого дома о том, что НАТО - это оборонительный альянс, являются очевидной глупостью, подчеркнул глава МИД РФ.
Лавров: смысл существования НАТО был утрачен, когда исчез Варшавский договор и СССР
© Фото: Benoit Doppagne, ZUMAPRESS, GlobalLookPress
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Смысл существования Североатлантического альянса был утрачен, когда исчез Варшавский договор и СССР. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Варшавского договора нет, СССР нет, а НАТО пять раз передвигалось на восток...Недавно представитель Белого дома в очередной раз повторил, что России не надо бояться НАТО, никому не надо бояться НАТО, потому что НАТО - это оборонительный альянс....Для взрослых людей говорить такие очевидные глупости, я бы сказал, просто стыдно», - сказал он.

Ранее дипломат усомнился в намерениях реформировать организацию и добавил, что попытки военного доминирования НАТО в мире обречены на провал.

Организация Североатлантического договора была основана 4 апреля 1949 года. В 2022 году альянсу исполнилось 73. Политолог, генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов объяснил, почему за годы существования военно-политическому блоку «нечем похвастаться».

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