Политолог объяснил, почему за 73 года существования НАТО «нечем похвастаться»

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Все попытки НАТО заняться глобальной безопасностью оказались неудачными, годы показали, что у блока не получается ничего, кроме сдерживания Москвы. Историю Североатлантического альянса в день его 73-летия в беседе со «Звездой» проанализировал политолог, генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«У НАТО были периоды попыток реформации, поиска нового лица, новых функций, новых задач, в том числе, и географических. И были периоды реставрации. Вот сейчас наблюдаем период реставрации, когда НАТО возвращается к своим старым, традиционным, для многих вполне удобным приоритетам, то есть сдерживанию Москвы в качестве своей главной задачи, главного обоснования своего существования», - отметил эксперт.

По его словам, в начале 21 века были попытки превратить НАТО в некий глобальный институт для поддержания безопасности.

«Отсюда, в частности, и интервенция в Афганистан, и участие стран НАТО в гражданской войне в Ливии, и это, кончено, тоже, в общем, было примером агрессивности», - пояснил Кортунов.

К попыткам расширить функционал и географию НАТО относится и операция в Югославии, добавил он. Кортунов подчеркнул, что президент Югославии Слободан Милошевич по факту не представлял угрозы для альянса.

«Сейчас мы видим, что эти эксперименты оказались неудачными, то есть ничего, кроме сдерживания Москвы, у НАТО не получается, ровно как и провести революцию, то есть заставить НАТО позаниматься принципиально другим набором угроз безопасности, например, борьбой с нелегальными мигрантами, противостоянием с международным терроризм, или даже были идеи заставить НАТО заниматься вопросами климата. Это все сейчас уходит на задний план, в общем, похвастаться здесь особенно нечем. НАТО возвращается к тому, ради чего, собственно, блок и был созданы в 49-м году - то есть к противостоянию России на новом витке исторического развития», - заключил собеседник.

Ранее доктор исторических наук Юрий Рогулев напомнил, что 70 процентов политики НАТО проводится по указке Соединенных Штатов. При этом гегемония США постепенно сходит на нет, в то время как альянс продолжает держаться за них «двумя руками».