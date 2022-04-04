В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Политолог объяснил, почему за 73 года существования НАТО «нечем похвастаться»

Анна Касаткина
18:00 04.04.2022
Все попытки провести реформацию альянса оказались неудачными, отметил эксперт Андрей Кортунов.
Политолог объяснил, почему за 73 года существования НАТО «нечем похвастаться»
© Фото: Michal Fludra, ZUMAPRESS, globallookpress
Читайте нас на:

Все попытки НАТО заняться глобальной безопасностью оказались неудачными, годы показали, что у блока не получается ничего, кроме сдерживания Москвы. Историю Североатлантического альянса в день его 73-летия в беседе со «Звездой» проанализировал политолог, генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«У НАТО были периоды попыток реформации, поиска нового лица, новых функций, новых задач, в том числе, и географических. И были периоды реставрации. Вот сейчас наблюдаем период реставрации, когда НАТО возвращается к своим старым, традиционным, для многих вполне удобным приоритетам, то есть сдерживанию Москвы в качестве своей главной задачи, главного обоснования своего существования», - отметил эксперт.

По его словам, в начале 21 века были попытки превратить НАТО в некий глобальный институт для поддержания безопасности.

«Отсюда, в частности, и интервенция в Афганистан, и участие стран НАТО в гражданской войне в Ливии, и это, кончено, тоже, в общем, было примером агрессивности», - пояснил Кортунов.

К попыткам расширить функционал и географию НАТО относится и операция в Югославии, добавил он. Кортунов подчеркнул, что президент Югославии Слободан Милошевич по факту не представлял угрозы для альянса.   

«Сейчас мы видим, что эти эксперименты оказались неудачными, то есть ничего, кроме сдерживания Москвы, у НАТО не получается, ровно как и провести революцию, то есть заставить НАТО позаниматься принципиально другим набором угроз безопасности, например, борьбой с нелегальными мигрантами, противостоянием с международным терроризм, или даже были идеи заставить НАТО заниматься вопросами климата. Это все сейчас уходит на задний план, в общем, похвастаться здесь особенно нечем. НАТО возвращается к тому, ради чего, собственно, блок и был созданы в 49-м году - то есть к противостоянию России на новом витке исторического развития», - заключил собеседник.

Ранее доктор исторических наук Юрий Рогулев напомнил, что 70 процентов политики НАТО проводится по указке Соединенных Штатов. При этом гегемония США постепенно сходит на нет, в то время как альянс продолжает держаться за них «двумя руками».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:40 В стране и мире
В ФРГ признали, что страны ЕС не могут отказаться от газа из России
17:35 В стране и мире
В России создадут систему онлайн-контроля доступности медицинских препаратов
16:52 В стране и мире
Российские кинотеатры могут освободить от платежей за музыку к фильмам из «недружественных стран»
16:24 В стране и мире
Россия возобновит авиасообщение с 52 странами
15:40 В стране и мире
В Союзе художников РФ назвали переименование «Русских танцовщиц» следствием человеческой ненависти
Популярное
Видео
Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ за ночь поразила 14 военных объектов Украины
Видео
Блиндаж на школьном дворе: кадры брошенного штаба украинских националистов в Мариуполе
Видео
Летчик Су-35 рассказал, как происходит борьба с противником в ходе спецоперации на Украине
«Круг из кристаллов льда»: синоптик рассказал об образовании оптического явления гало
Национальная галерея в Лондоне переименовала «Русских танцовщиц» Дега в «украинских»
В Минобороны РФ опровергли обвинения Киева в якобы убийстве мирных жителей в населенном пункте Буча
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.