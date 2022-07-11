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Захарова сравнила слова Валенсы о «расчленении» России с рассуждениями Чикатило

Анна Назайкина
13:36 11.07.2022
Ранее экс-президент Польши призвал либо изменить политический строй в РФ, либо сократить население страны до 50 миллионов.
Захарова сравнила слова Валенсы о «расчленении» России с рассуждениями Чикатило
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что заявления экс-президента Польши Леха Валенсы о необходимости расчленения РФ по стилю напоминают рассуждения маньяка, людоеда и насильника Андрея Чикатило.

«Рассуждения в стиле маньяка, украинского националиста Чикатило, который между физическим сокращением населения и поеданием расчлененного мечтал “жить как в Польше”», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее Валенса призвал либо изменить политический строй в РФ, либо сократить население страны до 50 миллионов человек. Он также подчеркнул, что Россия представляет опасность для международной безопасности и что странам Запада не удастся почувствовать себя в безопасности, пока современная Россия существует в том виде, который есть сейчас.

В середине прошлого месяца в российском дипломатическом ведомстве обвинили бывшего главу польского Министерства иностранных дел в разжигании ненависти.

Утром 24 февраля РФ начала спецоперацию на Украине, чтобы защитить население ЛНР и ДНР, подвергшееся геноциду со стороны киевского режима, провести демилитаризацию и денацификацию страны. Впоследствии ряд стран осудили действия РФ и ввели против Москвы санкции.

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