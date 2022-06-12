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Захарова обвинила бывшего главу МИД Польши в разжигании ненависти

Игнат Далакян
18:32 12.06.2022
Согласно словам Захаровой, польские политики угрожают планете нарушением режима нераспространения ядерного оружия.
Захарова обвинила бывшего главу МИД Польши в разжигании ненависти
© Фото: Пресс-служба МИД РФ, РИА Новости
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Депутат Европейского парламента и бывший глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский своим призывом передать Украине ядерное оружие ставит под удар польский народ. Об этом заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова.

«Польские политики, которые контролируются американским приводным ремнем, проявляют экстремистскую идеологию, распространяют ненависть, разжигают конфликты, а теперь еще и угрожают планете нарушением режима нераспространения ядерного оружия», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Официальный представитель российского дипломатического ведомства добавила, что бывший министр иностранных дел Польши своими призывами передать Киеву ядерное оружие ставит под удар польский народ, втягивая его «в ядерный передел мира».

Ранее Мария Захарова заявляла, что Москва повторно призывает Лондон отказаться от военной поддержки Киева и принять меры по недопущению участия своих граждан в боевых действиях на Украине. Согласно словам дипломата, британское посольство в Москве регулярно обращается в российское дипломатическое ведомство по поводу задержанных в Донбассе наемников для прояснения их судьбы.

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