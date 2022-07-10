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Экс-президент Польши призвал сократить население России до 50 миллионов человек

Елизавета Потейчук
21:45 10.07.2022
Политик подчеркнул, что в России нужно «поднять восстание» 60 народов, чтобы раздробить страну.
Экс-президент Польши призвал сократить население России до 50 миллионов человек
© Фото: FlashpicKeystone Press Agency Globallookpress
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Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что численность населения России необходимо сократить до 50 миллионов человек. Политик подчеркнул, что в России нужно «поднять восстание» 60 народов, раздробив страну и «расчленив» ее с целю обеспечения мировой безопасности.

«Либо изменить политический строй России, либо вернуть ее к населению менее 50 млн», - приводит слова Валенсы издание Le Figaro.

Более того, экс-глава Польши признал, что Запад заинтересован в расширении сферы своего влияния при помощи НАТО и Евросоюза. Однако Валенса указал, что США и Европа «имеют на это право», ибо реализуют свои амбиции «демократическим» путем.

Ранее директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин назвал опасными для всей Европы планы Польши установить контроль над западом Украины. Согласно словам Нарышкина, «если Варшава откроет этот ящик Пандоры, мало не покажется никому».

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