Минобороны России: украинское командование оформляет погибших десантников как дезертиров

По словам официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, такая ситуация наблюдается в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ, которая действует в районе Северска.

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В Минобороны России заявили, что украинское командование оформляет своих погибших десантников как дезертиров. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Критическое положение в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ, действующей в районе Северска. Потери данного соединения за время боевых действий составляют более 70% личного состава. Командование бригады целенаправленно вводит в заблуждение родственников погибших военнослужащих, оформляя их как пропавших без вести или дезертировавших», - отметил Конашенков.

Также официальный представитель российского оборонного ведомства рассказал об уничтожении украинских хранилищ боеприпасов для РСЗО HIMARS, гаубиц М777 и самоходных пушек 2С7 «Пион» под Днепропетровском.

Кроме этого, по словам Игоря Конашенкова, был уничтожен пункт управления 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Артемовска.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов