Минобороны России: украинское командование оформляет погибших десантников как дезертиров
В Минобороны России заявили, что украинское командование оформляет своих погибших десантников как дезертиров. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«Критическое положение в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ, действующей в районе Северска. Потери данного соединения за время боевых действий составляют более 70% личного состава. Командование бригады целенаправленно вводит в заблуждение родственников погибших военнослужащих, оформляя их как пропавших без вести или дезертировавших», - отметил Конашенков.
Также официальный представитель российского оборонного ведомства рассказал об уничтожении украинских хранилищ боеприпасов для РСЗО HIMARS, гаубиц М777 и самоходных пушек 2С7 «Пион» под Днепропетровском.
Кроме этого, по словам Игоря Конашенкова, был уничтожен пункт управления 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Артемовска.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов