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МО РФ: уничтожены украинские хранилища боеприпасов для РСЗО HIMARS производства США

11:58 11.07.2022
Противник несет значительные потери на всех направлениях, подчеркнули в российском военном ведомстве.
© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Российские военные в ходе спецоперации продолжают уничтожать поставляемое западными странами на Украину вооружение. Так, под удар крылатых ракет «Калибр» в районе поселка Радушное Днепропетровской области попали хранилища с боеприпасами для американских РСЗО HIMARS, гаубиц М777, сообщил на брифинге 11 июля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также на этом хранилище находились боеприпасы для самоходных пушек 2С7 «Пион», добавил представитель российского военного ведомства.

Конашенков сообщил о нанесенном российскими войсками ударе по месту дислокации украинских военных в районе города Часов Яр. Речь идет о 118-й бригаде территориальной обороны ВСУ. В результате погибло более 300 военных.

Представитель Минобороны также рассказал о точных ударах по пунктам дислокации националистических батальонов и принимающих участие в боевых действиях на стороне Украины иностранных военных в двух районах города Харьков - Основянском и Слободском. По словам Конашенкова, погибли порядка 250 военных, уничтожено до 25 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

Украинская сторона несет тяжелые потери на всех направлениях. За все время боевых действий потери 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ, действующей в районе Северска, превышают 70% . Как утверждает Конашенков, командование не доносит правду родным украинских бойцов и оформляет погибших, как пропавших без вести или дезертировавших.

За все время спецоперации, которую проводят ВС РФ совместно с силами Народных милиций ДНР и ЛНР, украинская сторона потеряла 380 самолетов и вертолетов, более 1 500 беспилотников, более 4 000 танков и бронемашин. Уничтожаются орудия ствольной артиллерии, минометы, РСЗО, военные автомобили противника.

Ранее летчик Су-25 рассказал «Звезде», как штурмовики РФ работают на сверхмалых высотах на Украине. На пуск всех ракет по цели экипажу требуется всего 10 секунд. После чего самолеты совершают резкий маневр и возвращаются на боевой курс.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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