МО РФ: уничтожен пункт управления 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Артемовска
В Минобороны России рассказали об уничтожении пункта управления 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Артемовск в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
По словам Конашенкова, это произошло при помощи высокоточного оружия ВКС России. Кроме пункта управления, высокоточным оружием воздушного базирования были уничтожены украинские войска в 10 районах. В это число вошли украинские националисты из формирования «Айдар»* в районе города Харьков.
Также Игорь Конашенков рассказал об уничтожении украинского склада вооружения. Там хранилось более 200 тонн управляемых ракетных комплексов иностранного производства и боеприпасы к ним.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 27 пунктов управления ВСУ, подразделения украинской артиллерии на огневых позициях в 53 районах, а также живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожены три склада боеприпасов в районах населенных пунктов Комсомольское и Партизанское Николаевской области, а также зенитный ракетный комплекс "Оса АКМ" в районе населенного пункта Северск», - добавил Конашенков.
Еще официальный представитель российского оборонного ведомства заявил, что Украина потеряла 4 020 танков и других боевых бронированных машин с начала специальной военной операции.
* «Айдар» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов