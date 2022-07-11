МО РФ: уничтожен пункт управления 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Артемовска

По словам Конашенкова, украинский пункт управления был уничтожен при помощи высокоточного оружия ВКС России

© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress

В Минобороны России рассказали об уничтожении пункта управления 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Артемовск в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, это произошло при помощи высокоточного оружия ВКС России. Кроме пункта управления, высокоточным оружием воздушного базирования были уничтожены украинские войска в 10 районах. В это число вошли украинские националисты из формирования «Айдар»* в районе города Харьков.

Также Игорь Конашенков рассказал об уничтожении украинского склада вооружения. Там хранилось более 200 тонн управляемых ракетных комплексов иностранного производства и боеприпасы к ним.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 27 пунктов управления ВСУ, подразделения украинской артиллерии на огневых позициях в 53 районах, а также живая сила и военная техника в 156 районах. Уничтожены три склада боеприпасов в районах населенных пунктов Комсомольское и Партизанское Николаевской области, а также зенитный ракетный комплекс "Оса АКМ" в районе населенного пункта Северск», - добавил Конашенков.

Еще официальный представитель российского оборонного ведомства заявил, что Украина потеряла 4 020 танков и других боевых бронированных машин с начала специальной военной операции.

* «Айдар» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов