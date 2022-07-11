Украина потеряла 4 020 танков и других боевых бронированных машин

Также были уничтожены 243 украинских самолета, 137 вертолетов, 1 506 беспилотников, 354 ЗРК, 741 боевая машина РСЗО, 3 132 орудия и миномета и 4 149 единиц специальной военной автотехники.

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В Минобороны России озвучили актуальные потери военной техники Украины. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 243 самолета, 137 вертолетов, 1 506 беспилотных летательных аппаратов, 354 зенитных ракетных комплекса, 4 020 танков и других боевых бронированных машин», - заявил Конашенков.

Также, по его словам, противник недосчитался 741 боевой машины РСЗО, 3 132 орудий и минометов, а также 4 149 единиц специальной военной автотехники.

Кроме этого, Конашенков заявил, что украинское командование оформляет своих погибших десантников как дезертиров, вводя в заблуждение родных и близких.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов