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Украина потеряла 4 020 танков и других боевых бронированных машин

12:08 11.07.2022
Также были уничтожены 243 украинских самолета, 137 вертолетов, 1 506 беспилотников, 354 ЗРК, 741 боевая машина РСЗО, 3 132 орудия и миномета и 4 149 единиц специальной военной автотехники.
© Видео: Минобороны России © Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
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В Минобороны России озвучили актуальные потери военной техники Украины. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 243 самолета, 137 вертолетов, 1 506 беспилотных летательных аппаратов, 354 зенитных ракетных комплекса, 4 020 танков и других боевых бронированных машин», - заявил Конашенков. 

Также, по его словам, противник недосчитался 741 боевой машины РСЗО, 3 132 орудий и минометов, а также 4 149 единиц специальной военной автотехники. 

Кроме этого, Конашенков заявил, что украинское командование оформляет своих погибших десантников как дезертиров, вводя в заблуждение родных и близких. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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