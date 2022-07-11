Летчик Су-25 рассказал, как штурмовики РФ работают на сверхмалых высотах на Украине

По словам летчиков, Су-25 оснащены самой современной техникой, а их живучесть может конкурировать с новейшими современными образцами.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Знаменитые российские штурмовики Су-25 нанесли удары по укреплениям ВСУ. Летчики выпустили неуправляемые ракеты и уничтожили скопление украинской техники. Все полеты проходят на сверхмалых высотах, чтобы не попасть на радар противника.

На пуск всех ракет по цели экипажу требуется всего 10 секунд. После чего самолеты совершают резкий маневр и возвращаются на боевой курс.

«Даже если успевают нас заметить, мы слишком быстро пропадаем. При помощи крена 120 мы уходим опять же на свою высоту. Летаем на высоте в среднем от 50 и до пяти метров, иногда», - заявил штурман эскадрильи штурмовиков Сергей.

На аэродроме техники тщательно проверяют состояние штурмовика, заряжают новые боекомплекты, и «Грачи» снова готовы к вылету.

По словам летчиков, Су-25 оснащены самой современной техникой, а их живучесть может конкурировать с новейшими современными образцами.

Ранее «Звезда» показывала кадры учебного авиаудара Су-25 в Киргизии, снятого 360-градусной камерой.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов