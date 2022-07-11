В стране и мире Власти Калининграда призвали запретить движение товаров между Прибалтикой и РФ Анна Назайкина Ранее стало известно, что литовские власти запретили транзит спиртных напитков, химикатов, древесины и цемента в регион. © Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress Читайте нас на: Власти Калининграда призвали запретить движение товаров между Прибалтикой и РФ. С таким предложением выступил глава Калининградской области Антон Алиханов в своем Telegram-канале. «В качестве ответной меры предлагаем полный запрет на движение товаров (в том числе транзитных из третьих стран) между тремя прибалтийскими странами и Россией (с исключением для Калининградской области)», - заявил губернатор региона. Алиханов считает, что это даст возможность загрузить морских перевозчиков и обеспечит работу портам региона, которые сильно пострадали вследствие ограничений, введенных Европейским союзом. Ранее стало известно, что литовские власти запретили транзит спиртных напитков, химикатов, древесины и цемента в регион. В минувшую пятницу, 8 июля, в российском Министерстве иностранных дел предупредили, что РФ введет меры в отношении Вильнюса и Евросоюза в случае, если ситуация с транзитом не разрешится. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика