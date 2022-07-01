Ценой жизни: как Герой России Александр Попов не дал украинским националистам прорвать рубеж

Бойцы ВСУ в составе двух рот попытались прорвать рубеж, однако взвод Попова нарушил их планы, а старший лейтенант лично уничтожил девять украинских националистов.

© Видео: Telegram, heroesofZ © Фото: Telegram, heroesofZ

Военнослужащий ВС РФ, старший лейтенант Александр Попов вместе со своим подразделением прикрывал основные силы российской группировки, его взвод уничтожил две роты прорвавшихся украинских националистов. Противник бежал, однако «шальная пуля» попала в молодого человека. За невероятную отвагу Александр Попов удостоен звания Героя России посмертно. Об этом - в ролике, опубликованном в Telegram-канале «Герои спецоперации Z».

В видео рассказывается, что бойцы ВСУ в составе двух рот попытались прорвать рубеж, однако взвод Попова нарушил их планы, а старший лейтенант лично уничтожил девять украинских националистов. Противник отступил, понеся потери, однако офицер получил тяжелое ранение.

В школе на Камчатке, где учился Александр Попов, героя будут помнить всегда. Воспоминаниями о нем поделился учитель Термальненской средней школы, классный руководитель Максим Ряписов.

«Очень неординарный человек, поскольку у него свойство такое было - тянуться к людям и доверять им максимально. И делать людей родными», - сказал он.

Александр Попов учился в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище, где его помнят как ответственного и требовательного курсанта.

«Требовательный к себе курсант, успевал на "хорошо" и "отлично" по физической подготовке, всегда имел отличные оценки», - рассказал подполковник, командир батальона курсантов ДВОКУ Михаил Орленко.

Ранее артиллерист ВС РФ родом из Луганской Народной Республики Александр Олейник рассказал, как украинские националисты пришли в родной город Красный Луч и расстреляли его дедушку за отказ воевать на стороне радикалов.