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Ценой жизни: как Герой России Александр Попов не дал украинским националистам прорвать рубеж

Анна Назайкина
10:39 01.07.2022
Бойцы ВСУ в составе двух рот попытались прорвать рубеж, однако взвод Попова нарушил их планы, а старший лейтенант лично уничтожил девять украинских националистов.
© Видео: Telegram, heroesofZ © Фото: Telegram, heroesofZ
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Военнослужащий ВС РФ, старший лейтенант Александр Попов вместе со своим подразделением прикрывал основные силы российской группировки, его взвод уничтожил две роты прорвавшихся украинских националистов. Противник бежал, однако «шальная пуля» попала в молодого человека. За невероятную отвагу Александр Попов удостоен звания Героя России посмертно. Об этом - в ролике, опубликованном в Telegram-канале «Герои спецоперации Z».

В видео рассказывается, что бойцы ВСУ в составе двух рот попытались прорвать рубеж, однако взвод Попова нарушил их планы, а старший лейтенант лично уничтожил девять украинских националистов. Противник отступил, понеся потери, однако офицер получил тяжелое ранение.

В школе на Камчатке, где учился Александр Попов, героя будут помнить всегда. Воспоминаниями о нем поделился учитель Термальненской средней школы, классный руководитель Максим Ряписов.

«Очень неординарный человек, поскольку у него свойство такое было - тянуться к людям и доверять им максимально. И делать людей родными», - сказал он.  

Александр Попов учился в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище, где его помнят как ответственного и требовательного курсанта.

 «Требовательный к себе курсант, успевал на "хорошо" и "отлично" по физической подготовке, всегда имел отличные оценки», - рассказал подполковник, командир батальона курсантов ДВОКУ Михаил Орленко.

Ранее артиллерист ВС РФ родом из Луганской Народной Республики Александр Олейник рассказал, как украинские националисты пришли в родной город Красный Луч и расстреляли его дедушку за отказ воевать на стороне радикалов.

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