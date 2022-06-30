Артиллерист ВС РФ родом из ЛНР рассказал, как восемь лет назад ВСУ пришли в родной город и расстреляли его дедушку

Молодой человек рассказал, как украинские военнослужащие заходили в его родной поселок Красный Луч. Тогда от рук националистов погиб его дедушка.

© Видео: Telegram, heroesofZ © Фото: Telegram, heroesofZ

Артиллерист ВС РФ родом из ЛНР Александр Олейник рассказал, что был еще подростком, когда в 2014 году начались события на Украине. Тогда украинские националисты расстреляли его дедушку за отказ воевать против своего народа.

Восемь лет назад он переехал вместе с родителями в Вологодскую область. Тогда киевский режим решил, что в Донбассе живут террористы.

«Они в 2014 году бомбили самолетами, артиллерией, минометами, и все летало по мирным жителям чаще всего. Мне было 13 лет. Я не верил, что так может быть, что своя же страна будет убивать жителей своей же страны», - сказал он.

Молодой человек рассказал, как украинские военнослужащие заходили в его родной поселок Красный Луч. Тогда от рук националистов погиб его дедушка. О том, как это произошло, родители рассказали мальчику, когда он подрос.

«Они мирных жителей выталкивали из домов и мужчин заставляли воевать против своего народа. Дед отказался, и они его расстреляли. И все. Родители мне об этом рассказали, сказали, что дедушка умер», - поделился воспоминаниями военнослужащий ВС РФ.

Александр Олейник рассказал, что не думал, что в ходе спецоперации окажется в родном Красном Луче. На вопрос о том, ту ли профессию он выбрал, молодой человек ответил утвердительно.

«Профессия, на которую я учился, на автомеханика, она мне была постольку-поскольку нужна, чтобы получить права. И родители думали, что я буду этим заниматься. Мне не нравится крутить гайки для кого-то, а здесь я кручу гайки для себя», - добавил он.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию, чтобы защитить население Луганской и Донецкой народных республик, подвергшееся геноциду со стороны киевского режима, провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

Сегодня в Минобороны РФ рассказали о новых подвигах российских военнослужащих в ходе специальной военной операции.