Армия Путин присвоил звание Героя РФ посмертно старшему лейтенанту Александру Попову Тимур Шерзад Как говорится в тексте Указа президента, звание Героя присвоено Попову за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно старшему лейтенанту Александру Попову. Как говорится в тексте Указа, звание Героя присвоено Попову за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил об уничтожении под Лисичанском группы наемников, причастной к зверским пытками и убийствам российских военнослужащих. Также российское оборонное ведомство публиковало кадры удара по цехам корпорации «Артем» в Киеве. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика