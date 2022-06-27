Путин присвоил звание Героя РФ посмертно старшему лейтенанту Александру Попову
Как говорится в тексте Указа президента, звание Героя присвоено Попову за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно старшему лейтенанту Александру Попову.
Как говорится в тексте Указа, звание Героя присвоено Попову за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил об уничтожении под Лисичанском группы наемников, причастной к зверским пытками и убийствам российских военнослужащих.
Также российское оборонное ведомство публиковало кадры удара по цехам корпорации «Артем» в Киеве.