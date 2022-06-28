Автобусное и ж/д сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями запустят с 1 июля

Из Симферополя можно добраться до Херсона, Мелитополя и Бердянска на автобусе, а из Джанкоя - до Херсона, Мелитополя на поезде.

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Впервые с 2014 года будет запущено регулярное автобусное и железнодорожное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями. Маршруты станут доступны с 1 июля 2022 года. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Автобусы будут курсировать два раза в день из Симферополя в Херсон, Мелитополь и Бердянск. Стоимость проезда в прямом и обратном направлениях составит от 1300 до 1800 рублей. Сообщается, что билет можно будет приобрести за 30 дней до отправления рейса, продажа заканчивается за 2 часа до отправления транспорта в рейс.

Кроме того, до Херсона и Мелитополя можно будет добраться из Джанкоя на поезде. До Мелитополя поездка будет стоить 250 рублей, до Херсона - 310 рублей. Покупка билетов будет доступна непосредственно в поезде у проводников за наличный расчет, на официальном сайте перевозчика и в мобильном приложении.

По словам Аксенова, приобрести билеты на автобус и на поезд в Крыму можно за рубли, на освобожденных территориях - за рубли и за гривны. Также он отметил, что безопасность перевозок будет обеспечена силами Росгвардии.

Ранее стало известно, что для гражданских автомобилей стал доступен маршрут между Крымом и Донбассом через Херсон, Мелитополь и Мариуполь. Член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов отметил, что желающих воспользоваться коридором так много, что на границе образовались очереди.