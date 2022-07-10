Ураган с грозой и проливным дождем обрушился на Москву

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В столице бушует шквальный ветер, сопровождающийся проливными дождями и грозой. В некоторых районах Москвы сообщают о падениях деревьев, в небе над городом гремит гром и сверкают молнии.

Как сообщает РИА Новости, на улице Маленковской в результате непогоды упало дерево и придавило машину. Более того, на улице Русаковской, 29 дерево упало прямо у подъезда. Жители столицы публикуют видео с разгулявшейся стихией. Так, судя по кадрам, в Северном Тушино надвигается мощный грозовой фронт, тучи быстро заволокли небо.

Ранее на Москву после аномально жаркой погоды обрушились град и ливень. Кроме того, из-за обильных осадков затопило станцию метро «Павелецкая». Также известно, что на Замоскворецкой линии метро парализовало участок от «Автозаводской» до «Орехово».