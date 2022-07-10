В ЛНР сообщили об обстреле Алчевска 4 ракетами РСЗО HIMARS ВСУ

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Украинские вооруженные силы применили поставленные Соединенными Штатами реактивные системы залпового огня HIMARS. Сообщается, что они выпустили четыре ракеты по городу Алчевску в Луганской Народной Республике.

Удары наносили из населенного пункта Артемовск (Бахмут) в 01:10. Информацию приводит представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что ВСУ уже подвергали обстрелу Алчевск. Тогда они выпустили одну ракету из американского РСЗО в 12:40. Позднее в СЦКК уточнили, что украинские боевики выпустили по населенному пункту Алчевск шесть ракет, были зафиксированы повреждения на предприятии «Коммунарскстрой».