Девушка также рассказала, что на музыкальных конкурсах ей разрешали выступать только на русском языке.

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Пятнадцатилетняя девушка, встречавшая российские войска в Лисичанске рассказала о травле со стороны украинцев.

Как рассказывает RT, девушку в украинских пабликах обозвали «предательницей». Ей припомнили, как она пела украинские песни, а после освобождения Лисичанска говорила бойцам из Чечни, что ждала помощи от Российской Федерации с 2014 года.



Девушка также рассказала, что на музыкальных конкурсах ей разрешали выступать только на русском языке.

«Что петь выбор был, но между украинскими песнями. Выбор есть, но его при этом нет. Все, что касается политики, у нас было дома. Выходишь из дома - лучше об этом не говорить», - пожаловалась она.

Напомним, что 3 июля Вооруженные силы Российской Федерации и силы Народной милиции Луганской Народной Республики установили полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов. Так, министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР.