В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Встречавшая войска РФ в Лисичанске девушка рассказала о жизни при Украине

Игнат Далакян
20:22 10.07.2022
Девушка также рассказала, что на музыкальных конкурсах ей разрешали выступать только на русском языке.
Встречавшая войска РФ в Лисичанске девушка рассказала о жизни при Украине
© Фото: Виктор Антонюк РИА Новости
Читайте нас на:

Пятнадцатилетняя девушка, встречавшая российские войска в Лисичанске рассказала о травле со стороны украинцев.

Как рассказывает RT, девушку в украинских пабликах обозвали «предательницей». Ей припомнили, как она пела украинские песни, а после освобождения Лисичанска говорила бойцам из Чечни, что ждала помощи от Российской Федерации с 2014 года.

Девушка также рассказала, что на музыкальных конкурсах ей разрешали выступать только на русском языке.

«Что петь выбор был, но между украинскими песнями. Выбор есть, но его при этом нет. Все, что касается политики, у нас было дома. Выходишь из дома - лучше об этом не говорить», - пожаловалась она.

Напомним, что 3 июля Вооруженные силы Российской Федерации и силы Народной милиции Луганской Народной Республики установили полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов. Так, министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:32 В стране и мире
Видео
Ураган с грозой и проливным дождем обрушился на Москву
20:27 В стране и мире
статья
«Я устал, я ухожу»: как Великобритания проводила Джонсона с поста премьера
16:45 В стране и мире
Для наводки ракетных ударов по Новой Каховке СБУ использовала администратора городского канала в соцсетях
14:30 В стране и мире
Шольц заявил, что проблемы с энергоресурсами в Германии затянутся на годы
15:42 Армия
Видео
В акватории Мариуполя прошел военный катер с крестным ходом
Популярное
МО РФ: украинские боевики заминировали обочины дороги между Красным Подом и Радушным в Днепропетровской области
Видео
Подразделения 127-й бригады теробороны в Харькове комплектуют отбывавшими наказание заключенными
Видео
МО РФ: ВКС РФ уничтожили ангар с гаубицами США M777 под городом Часов Яр
Видео
Быстро починить и сытно накормить: как военные ВС РФ трудятся в тылу спецоперации
Илон Маск передумал покупать Twitter
Видео
МО РФ: под Одессой уничтожены две украинские установки Harpoon, полученные из Британии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.