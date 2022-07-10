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Шольц одобрил решение властей Канады вернуть турбину для «Северного потока»

Елизавета Потейчук
15:19 10.07.2022
Ранее в СМИ отмечалось, что газовая турбина, необходимая для полноценного функционирования трубопровода, будет возвращена в Германию.
Шольц одобрил решение властей Канады вернуть турбину для «Северного потока»
© Фото: Jens Büttner, dpa, Globallookpress
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Канцлер Германии Олаф Шолц положительно отнесся к решению канадских властей вернуть газовую турбину для трубопровода «Северный поток». Напомним, агентство Reuters сообщало, что газовая турбина, необходимая для полноценного функционирования трубопровода, будет возвращена в Германию.

«Мы приветствуем решение наших канадских друзей и союзников», - цитирует Шольца немецкое издание Welt.

До этого в прессе появилось сообщение, что Канада и Германия близки к заключению соглашения о возврате в Россию газовой турбины. Тогда упоминалась Украина, которая препятствовала передаче турбины России. Также сообщалось, что положительное решение может быть принято «в ближайшие несколько дней», однако «еще многое предстоит сделать».

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