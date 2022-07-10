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В акватории Мариуполя прошел военный катер с крестным ходом вдоль побережья города. Отмечается, что на борту судна находились две иконы - Владимирской и Боголюбской Божией Матери.

Кроме того, крестный ход обеспечил экипаж большого гидрографического катера Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота «Борис Слободник». Напомним, большой гидрографический катер «Борис Слободник» вошел в состав Черноморского флота в прошлом году. Подобные катера предназначены для высокоточной площадной съемки рельефа дна и обследования навигационных опасностей на глубинах до 400 метров, съемки рельефа дна однолучевым эхолотом на глубинах до двух тысяч метров.

В конце мая в порт Мариуполя прибыло первое судно с начала специальной военной операции по защите Донбасса. Путь для него был расчищен заранее, акватория была разминирована, суда, затопленные украинскими нацбатальонами, подняты на поверхность.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.