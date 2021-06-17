В состав Черноморского флота принят новейший гидрографический катер «Борис Слободник»

На большом гидрографическом катере «Борис Слободник» подняли Андреевский флаг, он вошел в состав Черноморского флота.

«БГК "Борис Слободник" пополнил состав соединения охраны водного района Новороссийской ВМБ Черноморского флота. В ближайшее время экипаж новостройки начнет отработку курсовых задач, после сдачи которых приступит к выполнению поставленных задач», - говорится в сообщении.

Ранее катер прошел госиспытания в Черном море.

«Борис Слободник» - четвертый БГК проекта 23 040Г. Катера предназначены для высокоточной площадной съемки рельефа дна и обследования навигационных опасностей на глубинах до 400 метров, съемки рельефа дна однолучевым эхолотом на глубинах до двух тысяч метров.

БГК способны выполнять спасательные и поисковые операции, лоцманские проводки подводных лодок и крупнотоннажных кораблей. Обладают высокой энерговооруженностью и ледовым классом, что позволяет им работать на внешних рейдах с удалением от мест базирования до 50 миль.