Раскаленные лавовые реки вулкана Этна в Сицилии показали вблизи

Оператором удалось подойти к лаве максимально близко. Они поделились роликом, на котором видно, как лава стекает огромной раскаленной массой и клубы дыма поднимаются в небо, создавая восхитительное зрелище.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Огромные реки раскаленный лавы вулкана Этна в итальянской Сицилии удалось снять вблизи. На опубликованных кадрах шипящая красная горячая масса стекает вниз.

Для того, чтобы получить такие захватывающие кадры лавы, вытекающей из самого высокого и самого активного вулкана Европы, было необходимо проехать около 2,7 км вверх по вулкану, к его юго-восточному кратеру.

Оператором удалось подойти к лаве максимально близко. Они поделились роликом, на котором видно, как лава стекает огромной раскаленной массой и клубы дыма поднимаются в небо, создавая восхитительное зрелище.

Активность вулкана возросла в пятницу, 20 мая. Итальянские власти в связи с извержением Этны повысили уровень предупреждения с обычного зеленого до желтого. За активностью вулкана внимательно следят, ответственные службы готовы к чрезвычайным ситуациям.