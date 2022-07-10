Зеленский объяснил ротацией решение уволить нескольких послов Украины

Президент Украины отправил в отставку послов страны в Германии, Чехии, Венгрии, Норвегии и Индии.

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что серия увольнений послов страны в нескольких государствах мира была проведена в рамках ротации. Как заметил президент, подобная процедура является совершенно нормальной в рамках дипломатической практики.

Глава Украины отметил, что в Германию, Чехию, Венгрию, Норвегию и Индию теперь отправятся другие специалисты, которые будут представлять Киев вместо своих предшественников.

«Кандидатуры готовятся министерством иностранных дел», - добавил Зеленский в заявлении, опубликованном на официальном Telegram-канале офиса президента.

Ранее сообщалось, что среди уволенных Владимиром Зеленским украинских послов был представитель дипмиссии в ФРГ Андрей Мельник. Вокруг его кандидатуры накануне вспыхнул скандал в немецких СМИ. Причиной стали неоднозначные высказывания дипломата, прославляющие Степана Бандеру*, а также грубая критика в адрес немецкой политической верхушки.

Степан Бандера - лидер «Организации украинских националистов», запрещенной в России.