В США указали на провал властей в построении отношений со странами в Африке, Латинской Америке и Азии

В качестве примера вспомнили результаты голосования на Генеральной Ассамблее ООН по антироссийской резолюции, отказ многих стран осудить действия России и удручающую ситуацию с участием стран американского континента в «Саммите Америк».

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Как отмечают в западных СМИ, в своей антироссийской риторике, особенно в связи с событиями на Украине, Соединенные Штаты допустили очень серьезную ошибку. Речь идет о потере влияния на союзников из развивающегося мира. Об этом пишет редакционная коллегия Bloomberg.

«<...> провал США и их друзей из зажиточных стран в построении прочных партнерских отношений с развивающимся миром. Многие правительства в Африке, Латинской Америке и Азии дистанцировались от реакции союзников на российскую агрессию», - пишут авторы материала.

Отмечается, что «упущение, позволившее этому случиться, было серьезной ошибкой». И теперь «ее исправление должно быть первоочередной задачей».

Редакционная коллегия вспомнила и о результатах голосования на Генеральной Ассамблее ООН по антироссийской резолюции. Тогда 35 стран воздержались от голосования.

«Это был не только Китай и другие страны, такие как Куба и Никарагуа, но также Индия, Южная Африка и Сенегал. Другие, в том числе Эфиопия и Марокко, вообще не голосовали. Сочетание поставок российского оружия, китайских инвестиций и невнимательности Америки убедило слишком много правительств в том, что союз с США не отвечает их интересам», - отмечают авторы статьи.

К общей удручающей картине авторы добавили ситуацию с «Саммитом Америк», который проходит на этой неделе в Лос-Анджелесе. Журналисты отмечают, что вместо желаемого результата «он стал еще одним источником трений, поскольку лидеры региона сопротивляются усилиям США руководить списком гостей».

Ранее сообщалось, что Белый дом все чаще «проваливает» свою внешнюю политику. Примером тому служит фиаско с «Саммитом Америк» и проблемы с союзниками на Ближнем Востоке.