Фиаско «Саммита Америк» и проблемы на Ближнем Востоке: почему Белый дом все чаще «проваливает» внешнюю политику

Соединенные Штаты теряют поддержку как на своем американском континенте, так и в регионе Ближнего Востока: многие из государств либо не хотят принимать участие в возглавляемых США мероприятиях, либо не хотят принимать американцев у себя дома.

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Президенту США Джо Байдену предстоит посетить «Саммит Америк». Поднимаясь по трапу самолета, перед тем, как отправиться на мероприятие в Лос-Анджелес, он спотыкается. Впервые за 18 лет США стали хозяевами данного межамериканского мероприятия.

Еще до начала «Саммит Америк» обернулся скандалом. Сейчас его активно подхватывает и американская пресса. CNN заявляет, что бойкот многих лидеров латиноамериканских государств - это провал политики Байдена в попытках объединить регион под флагом США.

Незадолго до начала саммита стало известно, что президентов Кубы, Никарагуа и Венесуэлы на мероприятие не пригласили. В знак протеста встречу бойкотировали лидеры сразу семи стран, где проживает больше 200 миллионов человек. Политическим демаршем ответили Гондурас, Боливия, Гватемала. В последний момент от поездки отказался и президент Мексики.

«По поводу "Саммита Америк" хочу сказать мексиканскому народу следующее: я туда не поеду. Нашу страну там будет представлять глава МИД Марсело Эбрар. А я не еду, потому что туда приглашены не все страны. Какой может быть Саммит, если Америка там представлена не полностью?», - обратился с заявлением президент Мексики Андрес Мануель Лопез Обрадор.

Вместе с обостряющимися отношениями администрации Байдена с союзниками-соседями под угрозой срыва оказалась поездка главы Белого дома по Ближнему Востоку. Так, она была запланирована на конец июня, ее готовили три последних месяца. Но сейчас, судя по публикациям в прессе, в правительстве Израиля - едва ли не единственном стратегическом партнере США в регионе - никак не могут определиться с датой.

Свои условия для визита Байдена диктует и Саудовская Аравия. Критической точки отношения Вашингтона и Эр-Рияда достигли, когда США было отказано в запросе о наращивании добычи нефти, для снижения цен на мировом рынке.

Теперь в Вашингтоне опасаются, что визит может обернуться для американской стороны полным фиаско. Все потому, что встречаться Байдену предстоит с наследным принцем Саудовской Аравии, которого Байден еще недавно публично называл убийцей в связи с делом саудовского журналиста Хашогги.

Более подробно узнать о том, каково состояние внешней и преимущественно внутренней политики США, о рейтингах и психическом состоянии американского президента Джо Байдена, а также о путанице в географии представителей Белого дома можно в сюжете Андрея Лазарева.