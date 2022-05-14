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Удар для Байдена: лидеры Мексики и Бразилии готовы пропустить Саммит Америк

Марина Крижановская
06:00 14.05.2022
Так, запланированное администрацией Белого дома мероприятие как проявление возрождающегося первенства США в Западном полушарии, может понести за собой серьезные репутационные потери для американской администрации.
Удар для Байдена: лидеры Мексики и Бразилии готовы пропустить Саммит Америк
© Фото: Ting Shen XinHua Globallookpress
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По сообщению СМИ, руководители некоторых крупных стран, расположенных на американском континенте, грозятся не приехать на Саммит Америк, который пройдет в Лос-Анджелесе.

Как сообщает издание New York Times, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и Бразилии Жаир Болсонару вероятно не посетят данное мероприятие. В свою очередь, как пишет издание, это нанесет удар по президенту США Джо Байдену и поставит под угрозу повестку дня Белого дома в регионе.

Отмечено, что мероприятие, запланированное администрацией Белого дома как проявление возрождающегося первенства США в Западном полушарии, может понести за собой серьезные репутационные потери для американской администрации. Также это может указать на слабость Соединенных Штатов в регионе.

«Все больше глав государств Латинской Америки и Карибского бассейна подумывают о бойкоте - в их числе президенты двух крупнейших стран региона - Мексики и Бразилии. Это грозит Белому дому унизительным ударом», - отмечает New York Times.

Вместе с тем, американское издание пишет, что на саммит Вашингтоном не буду приглашены представители Кубы и президенты Венесуэлы и Никарагуа. Отмечается, что данное решение вызвало критику президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Немногим ранее сенатор республиканской партии от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что очень симпатизирует Украине. Однако, по его заявлению, он не желает достижения ею успеха ценой банкротства Соединенных Штатов.  Таким образом он прокомментировал свой отказ выделять киевским властям помощь в рекордном объеме, равном 40 миллиардам долларов.

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