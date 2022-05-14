NYT: бойкот Саммита Америк Мексикой и Бразилией опозорит Байдена

Предполагалось, что саммит покажет величие США, но в результате Белый дом раскритиковали за недопуск некоторых стран региона.

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Президенты Мексики и Бразилии могут отказаться участвовать в Саммите Америк - мероприятии, которое по задумке Белого дома должно показать возрождение лидерства США. Такое решение может серьезно пошатнуть репутацию президента Байдена, пишет издание New York Times.

«Растущее число глав стран Латинской Америки и Карибов, а также президенты Мексики и Бразилии - самых больших государств региона - могут не появиться на саммите, что нанесет сокрушительный удар по репутации Белого дому», - говорится в статье.

При этом ранее на саммит США не пригласили на саммит лидеров Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. Правительство Мексики раскритиковало данное решение. К этому мнению присоединились Боливия, Гондурас и ряд карибских стран.

Ранее 45-ый президент США Дональд Трамп заявил, что действующая администрация Штатов не имеет понятия о том, как правильно взаимодействовать с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Бывший американский президент отметил, что Джо Байдену и его администрации следует не хвастаться помощью Киеву, а приложить усилия для достижения мирного соглашения.