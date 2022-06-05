Спикер парламента Венгрии выразил обеспокоенность душевным состоянием Зеленского

Спикер парламента Венгрии подчеркнул, что нуждающиеся в помощи обычно вежливо просят о ней, не выдвигая при этом никаких требований и угроз.

© Фото: Volodymyr Zelensky, Global Look Press

У президента Украины Владимира Зеленского возникли проблемы с психическим здоровьем. Такое мнение выразил спикер парламента Венгрии Ласло Кевер. Политик обратил внимание на не совсем адекватную манеру поведения украинского лидера на международной арене.

«Я не помню, чтобы лидер страны, нуждающейся в помощи, осмелился бы выступить против кого-либо так, как это сделал президент Зеленский не только против Венгрии, но даже против канцлера Германии», - заявил он в интервью телеканалу HirTV.

Спикер также отметил, что те, кто нуждается в помощи, обычно вежливо просят о ней, иногда даже в настойчивой форме, но не выдвигая при этом никаких требований и угроз.

«Угрожают врагам, а не тем, кого хотят сделать друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема, и я не знаю, что с этим можно сделать», - добавил он.

Ранее в США посчитали требование Владимира Зеленского к Евросоюзу невыполнимым. Президент Украины потребовал от европейских партнеров немедленно принять Украину в состав Европейского союза по «новой специальной схеме». Издание The American Conservative отмечает, что «такой процедуры не существует».