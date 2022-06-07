Зеленский заявил о неспособности ВСУ к наступлению

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Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Украина проигрывает Российской Федерации в плане техники, и поэтому не может наступать. Об этом сообщает британское издание Financial Times.

«Мы уступаем в плане техники, поэтому мы не способны наступать. Мы потерпим больше потерь, а люди являются моим приоритетом», - приводится в статье британской газеты заявление Зеленского с видеоконференции, организованной самим изданием.

Ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер выразил мнение, что у украинского президента возникли проблемы с психическим здоровьем. Венгерский политик обратил внимание на не совсем адекватную манеру поведения Владимира Зеленского на международной арене.