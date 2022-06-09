У метро «Парк Победы» в Москве обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство

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В Москве недалеко от входа на станцию метро «Парк Победы» на улице был обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство.

«В 20 метрах от (входа на - прим. ред) станцию метро "Парк Победы" обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство», - передает слова источника ТАСС.

Согласно сообщению источника, обнаруженным предметом оказался муляж гранаты, опасности для окружающих он не представляет.

Ранее в Москве автомобиль с мигалкой сбил курьера на Сретенке. В результате дорожно-транспортного происшествия курьер был госпитализирован. В машине оказался депутат Госдумы РФ Сергей Миронов.