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Автомобиль с мигалкой сбил курьера в Москве на Сретенке

Елизавета Потейчук
18:01 08.06.2022
Позднее водителя иномарки забрали на освидетельствование сотрудники ДПС.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Москве на улице Сретенка черный автомобиль с мигалкой сбил сотрудника службы доставки на электровелосипеде. В результате ДТП курьер был госпитализирован. Уточняется, что после происшествия водитель оперативно скрутил номера и снял мигалку с авто, однако покинуть место аварии ему не дали.

«На улице Сретенка в районе д.19 автомобиль совершил наезд на пешехода, когда тот переезжал дорогу на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу. Обстоятельства ДТП выясняются», - отметили в столичном департаменте транспорта.

Кроме того, водителя иномарки вскоре забрали на освидетельствование сотрудники ДПС. Также сотрудник Центра организации дорожного движения (ЦОДД) рассказал «Звезде», что, предположительно, виновником аварии является именно курьер, так как он должен был перейти дорогу пешком, а не на элекрическом велосипеде. Более того, очевидцам удалось увидеть, как водителю машины делают алкотест, и, по их словам, он не показал содержания алкоголя в крови мужчины.

Ранее в Москве на Крылатской улице в районе дома 15 произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей.

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