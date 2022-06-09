Путин заявил, что если страна не в состоянии принимать суверенных решений, то она является колонией

По словам Владимира Путина, колония исторических перспектив все-таки не имеет, шансов выжить в такой жесткой геополитической борьбе нет.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что если страна не в состоянии принимать суверенные решения, то она является колонией, шансов выжить в такой жесткой геополитической войне нет.

«Мир меняется, причем меняется стремительно. И для того, чтобы претендовать на лидерство, я уже не говорю глобальное лидерство, хоть в чем-то, безусловно, любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет, потому что не бывает каких-то промежуточных составляющих, промежуточного состояния. Или страна является суверенной, или колонией», - заявил глава российского государства.

По словам президента РФ, если страна либо группа стран не в состоянии принимать суверенные решения, это уже в известной степени колония. Колония таких исторических перспектив все-таки не имеет, шансов выжить в такой жесткой геополитической борьбе.

Ранее российский президент подписал указ об отмене требования продавать 50% валютной выручки. Согласно тексту указа, требование об обязательной продаже валюты признано утратившим силу.

До этого глава российского государства заявлял о прекращении роста цен в Российской Федерации. Согласно словам Владимира Путина, в России удалось взять под контроль инфляцию.