Путин заявил о прекращении роста цен в России

В РФ, по словам президента, также удалось взять под контроль инфляцию.

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Президент России Владимир Путин заявил о том, что в стране удалось восстановить рост цен на товары. В ходе совещания по экономике президент отметил, что также удалось взять под контроль инфляцию.

«Удалось взять под контроль инфляцию. В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4 процента. При этом, начиная со второй половины мая, рост цен вообще остановился. Сейчас инфляция находится на нулевой отметке», - заявил президент.

Ранее Путин заявил, что 2020-е годы для России станут временем укрепления экономического суверенитета. Это позволит ускорить развитие инфраструктуры и уровень подготовки специалистов, а также укрепить финансовую систему.