Путин отменил требование к экспортерам продавать половину валютной выручки

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Президент России Владимир Путин подписал указ, который отменяет требование продавать 50% валютной выручки. Изменения внесены в указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».

«Подпункт "а" пункта 4 (о требовании продавать 50% валютной выручки - прим. ред.)признать утратившим силу», - говорится в тексте документа на сайте правовой информации.

Ранее Центральный банк России опроверг информацию в СМИ о покупке иностранной валюты у экспортеров через посредников для сдерживания курса рубля от неконтролируемого укрепления.