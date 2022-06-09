В Минобороны России сообщили об уничтожении украинской переправы через Северский Донец
В Минобороны России сообщили об уничтожении наведенной украинской стороной переправы через реку Северский Донец. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
Конашенков включил переправу в перечень украинских военных объектов, уничтоженных за сутки силами ракетных войск и артиллерии.
«В результате ударов за сутки уничтожено: более 300 националистов, семь единиц бронетехники, две установки реактивных систем залпового огня «Град», 12 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 специальных автомобиля, хранилище топлива для военной техники в районе населенного пункта Кобзарцы в Николаевской области, а также наведенная ВСУ переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Протопоповка», - заметил официальный представитель Минобороны.
Также Игорь Конашенков сообщил об уничтожении украинского штурмовика Су-25 в небе Донецкой Народной Республики.
А российская авиация, по словам Конашенкова, уничтожила более 200 украинских националистов за сутки.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов