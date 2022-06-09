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В Минобороны России сообщили об уничтожении украинской переправы через Северский Донец

11:38 09.06.2022
Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков включил переправу в перечень украинских военных объектов, уничтоженных за сутки силами ракетных войск и артиллерии.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России сообщили об уничтожении наведенной украинской стороной переправы через реку Северский Донец. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

Конашенков включил переправу в перечень украинских военных объектов, уничтоженных за сутки силами ракетных войск и артиллерии.

«В результате ударов за сутки уничтожено: более 300 националистов, семь единиц бронетехники, две установки реактивных систем залпового огня «Град», 12 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 специальных автомобиля, хранилище топлива для военной техники в районе населенного пункта Кобзарцы в Николаевской области, а также наведенная ВСУ переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Протопоповка», - заметил официальный представитель Минобороны. 

Также Игорь Конашенков сообщил об уничтожении украинского штурмовика Су-25 в небе Донецкой Народной Республики. 

А российская авиация, по словам Конашенкова, уничтожила более 200 украинских националистов за сутки. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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