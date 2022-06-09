Российская авиация уничтожила более 200 украинских националистов за сутки

Как уточнили в Минобороны России, силами оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 18 районов сосредоточения войск противника.

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В Минобороны России сообщили о суточных итогах работы оперативно-тактической и армейской авиации в ходе специальной военной операции на Украине. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 18 районов сосредоточения живой силы и военная техника ВСУ», - заметил Конашенков.

По его словам, в результате ударов авиации было уничтожено более 200 украинских националистов, пять танков противника, две установки РСЗО «Град» и склад ракетно-артиллерийского вооружения, располагавшийся в районе населенного пункта Верхнекаменское в ЛНР.

Кроме этого, Конашенков рассказал об уничтожении учебного центра ВСУ для иностранных наемников под Житомиром.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов