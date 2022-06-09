В Минобороны России завили об уничтожении украинского штурмовика Су-25 в небе ДНР

Еще российские зенитчики перехватили украинскую баллистическую ракету «Точка-У» в Херсонской области. А Харьковской и Донецкой области были сбиты два снаряда РСЗО «Смерч». Кроме этого, были сбиты 13 украинских беспилотников.

© Видео: Министерство обороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В Минобороны России заявили об уничтожении силами ПВО украинского штурмовика Су-25 в небе ДНР. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Мазановка Донецкой Народной Республики», - сказал Конашенков.

Также, по его словам, российские подразделения ПВО сбили 13 украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Славное, Пречистовка, Кудряшовка, Епифановка в ДНР, Варваровка, Боровеньки в ЛНР. Также беспилотники были сбиты в районе населенного пункта Токмак (Запорожская область), Петровское и Сулиговка (Харьковская область). Кроме этого, были сбиты беспилотники в районе кургана Могила Кулича в Херсонской области и в районе населенных пунктов Снегиревка и Александровка в этом же регионе.

Еще российские зенитчики перехватили украинскую баллистическую ракету «Точка-У» в районе населенного пункта Кирово в Херсонской области. А в районе Каменки (Харьковская область) и Пантелеймоновки (Донецкая область) были сбиты два снаряда РСЗО «Смерч».

Кроме этого, Игорь Конашенков сообщил о начале разминирования лесного массива парка «Святые горы» в ДНР.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов